Bakan Tekin, Çorum'da Selin Şahin Ortaokulu Açılışında Varlık İçin Teşekkür Etti

Bakan Tekin, Selin Şahin Ortaokulu'nun Açılışında Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'da düzenlenen Selin Şahin Ortaokulu'nun açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, son 20 yılda Türkiye'de daha önceki derslik sayısının 2 katı kadar derslik yapıldığını belirterek, bu başarıda hayırseverlerin büyük katkısının olduğunu ifade etti.

Okulun açılışı, iş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından, kanser hastalığından vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi. Bakan Tekin, aileye eğitime olan destekleri için teşekkür etti.

Eğitim Kalitesi Vurgusu

Tekin, Türkiye'de okulların birinci sınıf kalitede inşa edildiğini ve donanımlı eğitim imkanları sunulduğunu söyledi: "Gerçekten dört dörtlük diyebileceğimiz donatım malzemeleriyle, teknolojik altyapısıyla, fiziki imkanlarıyla okullarımız var."

Kendisi Türkiye'de derslik sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan, "Sivil toplum örgütleri, gerçek ve tüzel kişilikler bu süreçte taşın altına elini koyarak okullar yaptılar ve donatım malzemeleri hibe ettiler. Bu sayede Türkiye, uluslararası göstergelerde dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı," dedi.

Kültür Mirasına Sahip Çıkma Vurgusu

Tekin, Türkiye'nin kadim geleneğinin okumayı ve kültürü aktarmayı önemli bir toplumsal sorumluluk olarak kabul ettiğini belirtirken, bu geleneği sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti. "İnşallah Cenabıallah bize bunu başarmayı nasip eder," şeklinde konuştu.

Selin'in Adı Yaşatılacak

İş insanı Üzeyir Şahin, kızı Selin'in adını yaşatacak bir okul yapma kararını nasıl aldıklarını aktararak, Bakan Tekin'in destekleri ile bu hayalin gerçeğe dönüştüğünün altını çizdi. Şahin, "Bakan'ımızın desteğiyle Selin'in hayalleri, sevgisi ve ismi bu okulun her köşesinde yaşayacak," dedi.

Anne Belma Şahin, kızı Selin'in hayat dolu bir genç olduğunu ve okulun bu ışığı yaşatmak için atılan bir adım olduğunu belirtti. Selin'in hayalleri ve umutlarının burada okuyacak çocuklar tarafından yaşatılacağını sözlerine ekledi.

Yerel Yönetim Temsilcileri Kurumları Temsil Etti

Törende Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ve diğer yerel yöneticiler de yer aldı. Açılışın hayırlı olması dileklerini ilettiler.

Okulun Açılış Kırmızı Kurdelası Kesildi

Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Şahin Yıldırım okulun hayırlara vesile olması için dua etti. Selin Şahin Ortaokulu'nun açılış kurdelesi Bakan Tekin ve protokol üyeleri ile öğrenciler tarafından kesildi. Açılış sonrası Bakan Tekin, okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti ve onların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'un Alaca ilçesinde iş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından, kanser hastalığından 2023'te 19 yaşında vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulunun açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'un Alaca ilçesinde iş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından, kanser hastalığından 2023'te 19 yaşında vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulunun açılış törenine katıldı.