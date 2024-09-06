Bakan Tekin'den 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Töreninde Önemli Mesajlar

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim yılı açılışında kritik mesajlar verdi. Tekin, eğitimdeki gelişmeleri ve öğrencilere yönelik yeni programları duyurdu.

Filistin Konusunda Farkındalık Oluşturacak Ders

Bakan Tekin, "Yaklaşık bir yıldır devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızda 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı dersle eğitim yılına başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile yenilenen eğitim programlarıyla eğitimde çağdaş değerleri yakalamayı amaçladıklarını vurguladı. Bu modelle gençlerin hem pedagojik ihtiyaçlarını karşılamayı hem de dijital yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitim alanında öğrenci sayısının yaklaşık %15 oranında arttığını açıkladı. Ayrıca, ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak adına yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremle Mücadele ve Yeni Derslikler

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen illerde eğitim altyapısının yeniden inşası sürecinde, toplam 19,784 yeni dersliğin okula kazandırılacağını duyurdu.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi

İstanbul'da düzenlenen Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde ise Bakan Tekin, eğitimde teknolojinin rolünü vurgulayarak, eğitim teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç

Bakan Tekin'in konuşması, eğitimde yapılacak yenilikler ve toplumsal konulardaki farkındalığın artırılması adına önemli noktaları içeriyor.