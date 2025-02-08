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Bakan Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e Filistin Tepkisi

Bakan Tekin, CHP Lideri Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki gösterdi ve Erdoğan'ın bu davanın güçlü savunucusu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:13
Bakan Tekin'den CHP Genel Başkanı Özel'e Filistin Tepkisi

Bakan Tekin: Filistin Davasının Güçlü Savunucusu Erdoğan

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en güçlü savunucusu olduğunu vurguladı.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Tekin, şunları kaydetti: "Filistin davasının en güçlü savunucusu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmü, işgali ve soykırımına karşı vicdanların en gür sesi ve lideridir. Türkiye, adalet ve insan hakları mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir. Hiçbir siyasi karalama ve algı operasyonları, bu gerçeği değiştiremez."

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