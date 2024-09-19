Bakan Tekin'den Eğitimde Reform Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelen Tekin, geçen yıl hayalet sınıflardan dolayı yaklaşık 500 okula ceza kesildiğini hatırlatarak, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz," dedi.

Eğitimde Üç Ana Gündem Maddesi

Bakan Tekin, bu yıl eğitimde üç ana gündem maddesi olduğunu belirtti. Bu maddeler:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programının uygulanması

Mesleki Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin hayata geçirilmesi

Okul-veli işbirliğinin artırılması

Yeni müfredat kapsamında kitap yazma ve uygulama süreçlerinin de aktif olarak izlendiğini ifade eden Tekin, öğretmenlerin eğitici eğitimlerini tamamladıklarını ekledi.

Mesleki Eğitim ve Ortaokullardaki Değişiklikler

Ortaokullarda zanaat atölyeleri kurulduğunu belirten Tekin, meslek liselerinin olanaklarını artırdıklarını söyledi. Ayrıca sektörel işbirliklerini güçlendirecek yeni modellerin üzerinde çalıştıklarını aktardı.

LGS ve İtiraz Süreci

LGS sürecine de değinen Tekin, merkezi sınavın gerçekleştirilmesi ve yerleştirme işlemlerinin takvimine uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi. İdare mahkemesinin iptal kararı sonrasında, bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini vurguladı.

Hayalet Liselere Yaptırımlar

Bakan Tekin, açık liselere geçişle ilgili düzenlemeler yaptıklarını ve hayalet liselere karşı ağır yaptırımlar uyguladıklarını belirtti. "Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık," dedi.

Özel Okullarda Kitap Satışlarına Dikkat

Bakan, özel okulların uyguladığı kitap fiyatları konusunda da sıkı denetimler yürütüldüğünü ifade etti. 400'e yakın okulun fahiş fiyat artışı yaptığını ve gerekli cezaların verildiğini açıkladı.

Yeni İstihdam Modelleri

Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlileri için yeni bir model üzerinde çalışıldığını kaydeden Tekin, 120 bin personel istihdamı için geri dönüş almak istediklerini söyledi.