Bakan Tekin'den Geleceğin Eğitimi İçin Çarpıcı Açıklamalar

Bakan Tekin: Eğitim Müfredatı Sürekli Değişmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar' programında yaptığı konuşmada, eğitim müfredatının süreklilik arz eden değişiklikler gerektirdiğini belirtti. Tekin, 'İnsanlar kullandıkları cep telefonlarını 2-3 yılda bir değiştirirken, biz eğitimde bu değişiklikleri yapmazsak, bu değişikliklere adapte olmazsak çağı ıskalarız.' dedi.

FETÖ Sürecini Anlattı

Tekin, ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde yaşadığı bazı diyalogları paylaşarak, bu süreçteki olayların önceden planlandığını vurguladı. 2013 yılı kasım ayında kendisine FETÖ mensuplarınca yapılan, 'Kendinize dikkat edin, 45 gün sonra hiçbiriniz burada olmayacaksınız.' ifadesini aktardı. Bu sözlerin ardından, 45 gün içerisinde gerçekleşen 17/25 Aralık darbe girişimi ile bu planların işlediğini ifade etti.

Müfredat ve Yönetim Dinamikleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimde hızlı değişiklikler yapma zorunluluğunu vurgulayan Tekin, eğitimdeki dinamikliği artırmanın elzem olduğunu açıkladı: 'Müfredatımızı sık sık değiştirmeliyiz. Mimari yapılarımızdan tutun teknolojik altyapımıza kadar her şeyi değiştirmemiz gerekiyor.'

Geçmişten Öğrenmek ve Geleceği Şekillendirmek

Bakan Tekin, eğitimde cesaretle söylemin önemine değinerek, 'Bir yılı ıskalamak demek bir nesli ıskalamak demek.' ifadesini kullandı. Gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini vurgulayan Tekin, eğitim sisteminin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini belirtti.

Velilerin Rolü Önemli

Tekin, eğitim süreçlerinde velilerin önemine de dikkat çekerek, 'Veliler bu sürece gönüllü olarak dahil olmadıklarında başarılı olma ihtimalimiz yok.' dedi. Velilerin çocuklarının eğitiminde aktif olmaları gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Bakan Tekin'in yaptığı bu açıklamalar, Türkiye'nin eğitim sisteminin dinamik bir yapıya kavuşması hedefinin yanı sıra, gençlerin demokratik değerlere bağlılıklarının güçlendirilmesi adına kritik adımları içeriyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enstitü Sosyal'de gerçekleştirilen, "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar" programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enstitü Sosyal'de gerçekleştirilen, "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar" programına katıldı.