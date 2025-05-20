Bakan Tekin: Eğitim Barışın ve İnsan Haklarının Temelidir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu'nda Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen "Dünya Eğitim Forumu"nda önemli bir konuşma yaptı. Eğitim sisteminin, dünya barışı ve insan haklarının korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tekin, "Eğitimde inovasyon kültürü ve insan hakları ihlalleri, savaşların engellenmesinde ana parametreler olmalıdır" dedi.

Eğitimcilerin Sorumluluğu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Konuşmasında, eğitimcilerin bu süreçte taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Tekin, "Eğitimde barış ve huzur hedefimizin odağına yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer dünyada savaş istemiyorsak, insan haklarını korumak amacıyla ciddi çabalar göstermeliyiz. Bu hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Eğitim Teknolojileri Adımları

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında yaptığı atılımlara da değindi. Fazla sayıda eğitim kurumunda, etkileşimli tahtalar ve internet erişimi sağlandığını anlatan Tekin, "Eğitim öğretim süreçlerinin ücretsiz sunulması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Eleştirel Düşünme ve Gençlerin Vizyonu

Tekin, bilgiye erişim kolaylıklarının yanı sıra doğru bilginin rafine edilmesi ve bilgi akışının günlük yaşam becerilerine dönüşmesi konularında hassas olunması gerektiği uyarısında bulundu. Eğitimcilerin, gençlerin hızla değişen dünyasına ayak uydurması gerektiğini kaydeden Tekin, eleştirel düşünmenin önemine de dikkat çekti.

Foruma Katılan İsimler

Bakan Tekin'in yanında, forumda Türkiye'den pek çok üst düzey yetkili yer aldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, ve diğer yetkililerle birlikte forumu takip etti. Ayrıca, Tekin, Azerbaycan ve Suriye’nin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ardından AA'ya ve TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen “Dünya Eğitim Forumu”na katılarak konuşma yaptı.