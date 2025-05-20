DOLAR
38,8 0,01%
EURO
43,84 -0,16%
ALTIN
4.115,28 -0,17%
BITCOIN
4.136.588,05 0,25%

Bakan Tekin: Eğitim Barışın ve İnsan Haklarının Temelidir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda eğitim sisteminin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:05
Bakan Tekin: Eğitim Barışın ve İnsan Haklarının Temelidir

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu'nda Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen "Dünya Eğitim Forumu"nda önemli bir konuşma yaptı. Eğitim sisteminin, dünya barışı ve insan haklarının korunması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Tekin, "Eğitimde inovasyon kültürü ve insan hakları ihlalleri, savaşların engellenmesinde ana parametreler olmalıdır" dedi.

Eğitimcilerin Sorumluluğu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Konuşmasında, eğitimcilerin bu süreçte taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Tekin, "Eğitimde barış ve huzur hedefimizin odağına yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer dünyada savaş istemiyorsak, insan haklarını korumak amacıyla ciddi çabalar göstermeliyiz. Bu hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Eğitim Teknolojileri Adımları

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında yaptığı atılımlara da değindi. Fazla sayıda eğitim kurumunda, etkileşimli tahtalar ve internet erişimi sağlandığını anlatan Tekin, "Eğitim öğretim süreçlerinin ücretsiz sunulması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Eleştirel Düşünme ve Gençlerin Vizyonu

Tekin, bilgiye erişim kolaylıklarının yanı sıra doğru bilginin rafine edilmesi ve bilgi akışının günlük yaşam becerilerine dönüşmesi konularında hassas olunması gerektiği uyarısında bulundu. Eğitimcilerin, gençlerin hızla değişen dünyasına ayak uydurması gerektiğini kaydeden Tekin, eleştirel düşünmenin önemine de dikkat çekti.

Foruma Katılan İsimler

Bakan Tekin'in yanında, forumda Türkiye'den pek çok üst düzey yetkili yer aldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, ve diğer yetkililerle birlikte forumu takip etti. Ayrıca, Tekin, Azerbaycan ve Suriye’nin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ardından AA'ya ve TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen “Dünya Eğitim Forumu”na katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamerun Milli Günü, Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Avcılar'da İş Yerinde Yangın Korkuttu
3
Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı
4
Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Yapıldı
5
İsmail Lütfü Seymen, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
İTÜ'de Sergilenen Elde Örülen Dev Türk Bayrağı
7
Mısır'da YEE Destekli 'Empower Her Çağdaş Sanat Fuarı' Başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

Karadeniz Kıyılarına Felaket Uyarısı: Şiddetli Fırtına Geliyor!

Muğla'dan Bodrum'a Yaz Boyu Ücretsiz Su Desteği

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!