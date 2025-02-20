Bakan Tekin: Eğitim Müfredatında Bütüncül Yaklaşım Elzem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim müfredatında beceri temelli yaklaşımın önemine vurgu yaptı ve özel sektörün eğitimdeki payını artıracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:58
Bakan Tekin: Eğitim Müfredatında Bütüncül Yaklaşım Elzem

Bakan Tekin, Eğitim Müfredatını Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen toplantıda Tekin, eğitim sisteminin beceri temelli ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının ülkemiz için elzem olduğunu vurguladı.

Özel Sektörün Eğitime Katkısı Artacak

Teknik, muhalefetin özel okul oranının artırılması ve sektörle yapılan işbirliklerine yönelik eleştirilerini yanıtladı. Kendilerine bir hedef koyduklarını belirterek, Türkiye'deki özel sektörün eğitim öğretim süreçlerindeki payını yüzde 20'lerin üzerine çıkarmanın gerektiğini ifade etti.

Tekin, bu hedef doğrultusunda çeşitli tedbirler aldıklarını belirtti. 15 Temmuz sonrası vesayet sisteminin sona erdiğini kaydeden Bakan, özel okulculuğun ve eğitim sektöründeki girişimlerin payının arttığını söyledi.

Eğitimde Hızlı Dönüşüm

Göreve geldikleri andan itibaren yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tekin, eğitim politikaları üzerindeki bazı konuları gündeme getirdiklerini dile getirdi. Eğitim süreçlerinde karşılaşılan operasyonel sorunların çözümüne yönelik alınacak tedbirleri de aktaran Tekin, birçok alanda hızlı dönüşüm sürecine giriş yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Akademisi’ni Açtık

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin hayata geçirildiğini, buradaki önceliklerinin ise lisans eğitimi veren üniversitelerin belli bilim dallarında uzman kişiler yetiştirmesi olduğunu söyledi. Ayrıca, bakanlığın uyguladığı programlarla lisans mezunlarının uyumunun sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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