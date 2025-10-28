Bakan Tekin: Eğitimin Dili Barış Olmalı — İstanbul Aydın Üniversitesi 2025-2026 Açılışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Aydın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimin barış dili olması gerektiğini vurguladı ve eğitim yoluyla çocuklara insan onurunu savunma bilincinin kazandırılacağını söyledi.

Deprem ve Cumhuriyet vurgusu

Konuşmasına, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme değinerek geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Tekin, bu haftanın Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için sorumluluk taşıyan büyük bir aile olduklarını ifade etti ve okullarda yüz binlerce etkinlikle Cumhuriyet coşkusunun çocuklarla birlikte yaşanacağını bildirdi.

Yükseköğretimde dönüşüm ve erişim

AK Parti iktidarları döneminde eğitimde yaşanan dönüşümü anlatan Tekin, yükseköğretimde erişim ve fırsat eşitliğinin genişletildiğini söyledi. Tekin, 22 yılda yükseköğretimin erişilebilir kılındığını; 81 il tamamında yükseköğretim kurumları inşa edildiğini, üniversite sayısının 76'dan 208'lere ulaştığını belirtti. Ayrıca, kız-erkek dengesinin neredeyse eşitlenmesi ve 198 ülkeden gelen yüz binlerce uluslararası öğrenci sayesinde kampüslerin çoğulcu bir iklime kavuştuğunu vurguladı.

Üniversitelere özgürlük ve yasaklara son

Geçmişte üniversitelerin vesayet ve yasaklarla anıldığı günlere atıf yapan Tekin, üniversitelerin artık öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve milletin değerlerinin yaşandığı yerler haline getirildiğini söyledi. Tekin, sözlerini, "Üniversitelerimizin bir daha yasakla baskıyla ideolojik dayatmalarla anılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesiyle netleştirdi ve kampüslerin düşüncenin, araştırmanın ve nezaketli müzakerenin alanı olarak korunacağını belirtti.

Milli Eğitim Akademisi ve öğretmenin rolü

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nin üniversitelerin bilgi ve birikimini sahaya hızla taşıyacak ortak bir platform olduğunu söyledi. Öğretmenliği toplumsal birlikteliğin, demokratik kültürün ve devlet kapasitesinin temel sütunu olarak niteleyen Tekin, kalitenin sürdürülebilir olması için sahadan gelen verinin hızlı işlenmesi ve öğretmenin mesleki yolculuğunun ömür boyu öğrenme çizgisine alınmasının şart olduğunu.

Filistin Farkındalığı: Eğitimde insan onuru

Yeni eğitim dönemine ilişkin tema tercihlerinden bahseden Tekin, okullarda başlangıçta tabiat ve aile temalarının öne çıktığını, buna yakın zamanda üçüncü bir başlık olarak "Filistin Farkındalığı"'nın eklendiğini söyledi. Tekin, uluslararası insan hakları hukukunun ilkelerinin çiğnendiğini belirterek, kim yaparsa yapsın zulmü reddettiklerini ve hakkın, hukukun, adaletin yanında duracaklarını vurguladı.

"Devletimiz, diplomasi ve insani yardım kanallarını kararlılıkla işletirken, eğitimin dili de barışın dili olmak zorundadır. Çocuklarımızın ufkunu bilgiyle empatiyle ve hukukla genişletmek hepimizin boynunun borcudur. Filistin ve Gazze'de yaşananlara duyarsız kalmadan, okullarımızda düzenleyeceğimiz farkındalık çalışmalarıyla çocuklarımıza insan onurunu savunma bilincini kazandıracağız."

