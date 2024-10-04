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Bakan Tekin Esenyurt'ta Eğitim Üzerine Önemli Mesajlar Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenyurt'ta teşkilata hitap etti, fitneye karşı birlik olmanın gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:58
Bakan Tekin Esenyurt'ta Eğitim Üzerine Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Tekin'den Esenyurt'ta Birlik Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, Türkiye'nin geçmişten gelen kazanımlarını korumak adına partililere fitneye mahal vermemeleri gerektiğini hatırlattı.

Teşkilata Seslendi

Esenyurt'taki AK Parti teşkilatında düzenlenen etkinlikte konuşan Tekin, seçim sonuçlarını değerlendirirken partililerin kendi hatalarına odaklanmaları gerektiğini belirtti. "Geçmiş seçimlerde yapılan hataların üstüne gitmek ve bunları düzeltmek zorundayız," dedi.

FETÖ ile Mücadele ve Tehditler

Bakan Tekin, FETÖ ile mücadelede dershaneler hakkında alınan kararların önemini vurgulayarak, 2013'te yaşanan tehdit ve fitne girişimlerine dikkat çekti. Bu süreçleri hatırlatan Bakan, şu anda benzer bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Yaklaşan kongre süreçlerinde partinin içindeki tartışmalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Tekin, tüm partililerin birlik içinde hareket etmesini ve kişisel tartışmalardan kaçınmasını istedi. "22 yıllık kazanımlarımızı kaybetmemek için fitneye yer verilmemeli," dedi.

Eğitim Çalışmaları

Bakanlık olarak müfredat değişiklikleri ve öğretmenlerin problemlerine çözüm için projeler geliştirdiklerini de belirten Tekin, kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmadan doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

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