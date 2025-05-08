Bakan Tekin, GençTek Zirvesi'nde Eğitimdeki Dijital Dönüşümü Vurguladı

Bakan Tekin, GençTek Zirvesi'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, okullarda çocuklara teorik bilgiler vermenin ötesine geçerek, uygulamalı öğrenme sürecine odaklanmayı hedeflediklerini belirtti. "Okullarda, çocuklarımıza teorik olarak NASA'ya nasıl sunum hazırlanır kitapta öğretmek yerine, bunu onların uygulamalı bir biçimde yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz," dedi.

Teknolojik Altyapı Güçlendiriliyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen zirvede, Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çeşitli projeleri anlattı. Okulların teknolojik altyapısının güçlendirildiğini, etkileşimli tahtalar ve internet altyapısı ile eğitimde erişim hizmeti sunduklarını vurguladı. Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) hayata geçirildiğini belirten Tekin, bu yatırımların eleştirilmesine rağmen eğitimde yeni bir ekosistem oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Müfredat ve Eğitimde Dönüşüm

2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe girecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi veren Tekin, eleştiriler olsa da kendilerini yenileme kararlılığında olduklarını vurguladı. "Biz, gelişen teknolojiler ve değişen eğitim paradigmasına ayak uydurmak istiyoruz. Eğitim artık sadece bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini gerektiriyor," diye ekledi.

Politik Eleştirilere Karşı Destek

Tekin, eğitim programlarını hayata geçiren öğretmenlere teşekkür ederek, ailelerin bu süreçteki önemine dikkat çekti. "Ancak bu şekilde ülkenin en büyük ailesi olarak Türkiye'nin geleceğine hep beraber katkıda bulunmuş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteği devam ediyor ve biz de Bakanlık olarak sonuna kadar destek vereceğiz," şeklinde konuştu.

Güncel Temalar ile GençTek Zirvesi

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, GençTek'in 2022'nin ekim ayında başlatıldığını hatırlatarak, bilişim alanında eğitimde seviye atlamak isteyen öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenlendiğini aktardı. e-Spor, e-Ticaret, oyun tasarımı, yapay zeka gibi güncel temalara odaklandıklarını belirtti.

Zirve boyunca Bakan Tekin, farklı çalışma gruplarının temsilcilerine plaket takdim ederken, gerçekleştirilen projeleri ve etkinlikleri inceledi. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 4), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sol 4), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"ne katıldı.