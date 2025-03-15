Bakan Tekin, İstanbul Erkek Lisesi Öğrencileriyle İftarda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrencilerle iftar yaparak başarı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:27
Bakan Tekin, İstanbul Erkek Lisesi Öğrencileriyle İftarda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul pansiyonunun yemekhanesinde gerçekleşen iftar programında öğrencilerle sohbet eden Tekin, gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi.

Bakan Tekin, ziyareti sırasında nöbetçi öğretmenlerle de bir süre sohbet etti. Öğrenci ve öğretmenler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tekin'e teşekkürlerini sundu.

İftarın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tekin, gençlere başarı dileklerini iletti. Ziyarette Tekin'e, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul pansiyonunun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle sohbet eden Tekin, gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Erkek Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul pansiyonunun yemekhanesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle sohbet eden Tekin, gençlerin görüş ve düşüncelerini dinledi.

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