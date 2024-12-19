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Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Son Gelişmeleri Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kadına yönelik şiddet ve eğitim süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:32
Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Son Gelişmeleri Açıkladı

Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, şartlar ve bütçe hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilerin ücretleri hakkında bilgi veren Tekin, "2024 yılında yaklaşık 109 milyon saat kurs açıldı. 65 milyon saatlik bir bütçe talebiyle hareket ettik. Ancak CHP, bütçe dışı harcamalarla ilgili Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. İptal kararından sonra ise hukuken usta öğreticilere ek ders ücreti ödememiz mümkün olmadı." dedi.

"Duyduğum An Tedbirini Aldık"

Bakan, Bursa'da yaşanan bir olayda bir müdürün kadın yardımcı öğretmenin odasını tekmeleyerek kırdığına dair iddiaların sorulması üzerine, olaya anında müdahale ettiklerini ifade etti. Tekin, "Duyduğum an tedbirini aldık. Soruşturma devam ediyor. Soruların selameti açısından sürecin adil yürütülmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, eğitimle ilgili her yıl bütçede belirli rakamların yer aldığını, 65 milyon saat kurs açma taahhüdünü bu yıl doldurduklarını, ancak ek bütçe imkanı kalmadığı için kurs açamadıklarını belirtti. 2025 bütçesinde bu sorunu çözmek için çalıştıklarını aktardı.

Açık Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Dağılımı

Bakan Tekin, açık liseye geçen öğrencilerin cinsiyet dağılımıyla ilgili olarak, "Açık liseye geçenlerin yüzde 47'si kız, yüzde 53'ü erkek" açıklamasında bulundu.

Siber Zorbalık Sorunu Artıyor

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, 2022 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek üzere 12 bin 99 kursiyere çeşitli eğitimler verildiğini açıkladı. Ayrıca, 2023-2024 döneminde bu konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Otrar, internet ortamında yaşanan siber zorbalığın toplumda giderek arttığını ve geçmişte mevcut olmayan bir sorun haline geldiğini vurguladı. Öğrencilerin şiddet algısına yönelik yapılan araştırmalarla birlikte, önleyici politikaların güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.

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