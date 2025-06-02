Bakan Tekin, Mesleki Eğitimde Yeni Dönemin Kapılarını Araladı

Bakan Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" programında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, meslek liselerinin proje okul mantığı ile "çok farklı bir noktaya evrildiğini" belirterek, iddialı bir şekilde "Şu anda çok üst dilimlerden öğrenci alan, çok sayıda meslek lisemiz var ve bunlar bizi gerçekten mutlu ediyor," ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Üretim İçin Kalifiye Eleman Yetiştiriyoruz

Tekin, SSB'nin Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, eğitim sisteminin dünya genelindeki değişimlere ayak uydurmasının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla yeni bir eğitim programı geliştirdiklerini hatırlattı. Bu modelin, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlandığını dile getirdi.

Değişen Eğitim Dinamikleri

Tekin, eğitim sisteminin bilgi aktarımında yalnızca okul ve ders kitaplarına dayandığı bir dönemden, öğrencilerin gündelik yaşam becerilerini geliştirecek bir eğitim sürecine geçiş yaptıklarını belirtti. "Artık çocuklarımız, bilgiyi bizim kuşağımıza göre çok daha farklı noktalardan edinmekte. Bu yüzden eğitim sistemimizi yeniden yapılandırmak zorundaydık," dedi.

Proje Okul Kavramı Meslek Liselerine Yayılıyor

Bakan Tekin, meslek liselerinde 2014 yılından itibaren başlattıkları proje okul kavramının, sektörde ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Meslek liselerinde, sektör temsilcileri ile işbirliği yaparak eğitim programlarının güncellendiğini ifade eden Tekin, "Proje okul mantığıyla meslek liselerimiz gerçekten çok farklı bir noktaya evrildi," dedi.

Yenilikçi Atölye ve Laboratuvarlar

Tekin, meslek liselerindeki atölye ve laboratuvarların da yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu yılki bütçeden yaklaşık 8,5 milyar lira aktarıldığını belirterek, bu kaynaklarla atölye ve laboratuvarların modernizasyonunu gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Protokol Kapsamında Hedefler

MEB ve SSB arasındaki bu protokol ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin desteklenmesi ve stratejik sektörlerle daha entegre hale getirilmesi amaçlanıyor. Protokol; savunma sanayine yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, teknik yetkinliklerin artırılması ve okul altyapısının geliştirilmesi gibi hedefleri kapsıyor.

Pilot çalışma Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa ve Tekirdağ illerindeki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında savunma sanayindeki yerli ve milli üretim hedeflerini destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Başkanlığın Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" programına katıldı. Bakan Tekin, programda konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında savunma sanayindeki yerli ve milli üretim hedeflerini destekleyecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Başkanlığın Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" programına katıldı. Bakan Tekin, programda konuşma yaptı.