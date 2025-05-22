Bakan Tekin Moritanya'da Türkiye Maarif Okulları'nı Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya'daki Uluslararası Türkiye Maarif Okulları Kampüsünü ziyaret ederek eğitim kurumlarının gelişimi hakkında bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, ziyarette Türk ve Moritanya bayrakları taşıyan öğrenciler, Bakan Tekin'e çiçek sundu.

Bakan Tekin, sınıflarda incelemelerde bulunarak okulun bahçesindeki kitap okuma etkinliğine katıldı ve öğretmenlerle sohbet etti. Bu ziyaret, Türkiye'nin uluslararası eğitim alanında üstlendiği rolün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sertifika Törenine Katıldı

Daha sonra Moritanya Ticaret ve Turizm Bakanı Zeinebou Mint Ahmednah ile birlikte, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" programının sertifika törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tekin, Moritanya temasları kapsamında ilişkileri geliştirmek ve mevcut durumu taahhüt altına almak üzere anlaşmalar imzaladıklarını ifade etti. Tekin, "Türkiye, tesisleşme ve hizmet sektörüyle dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu süreçte bizim de bir miktar payımız var. Mesleki eğitimde önemli bir birikime sahibiz ve bunu paylaşmaya hazırız. Bu tören, önemli bir başlangıç olacak," dedi.

Sertifika töreninde eğitim programını başarıyla tamamlayan 61 Moritanyalı kursiyere sertifikaları verildi. Ayrıca, Bakan Tekin, Moritanya Aile, Çocuk ve Sosyal İşler Bakanı Savis Mint Ntahah ile de görüşerek işbirliklerini genişletmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya'daki Uluslararası Türkiye Maarif Okulları Kampüsünü ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin'in ziyaretinde öğrenciler, Türk ve Moritanya bayraklarıyla kortej hâlindeki karşılamalarında Bakan Tekin'e çiçek sundular.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya'daki Uluslararası Türkiye Maarif Okulları Kampüsünü ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin'in ziyaretinde öğrenciler, Türk ve Moritanya bayraklarıyla kortej hâlindeki karşılamalarında Bakan Tekin'e çiçek sundular.