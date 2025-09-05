Bakan Tekin: Ödemeler özel okullarda bankacılık işlemleriyle yapılsın

Tekin'den ödeme uyarısı

Bakan Tekin, özel eğitim hizmeti alan velilere ödeme yöntemi konusunda uyarıda bulundu.

Tekin şöyle dedi: "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim"

Tekin, bankacılık işlemleri aracılığıyla yapılan ödemelerin takibini kolaylaştıracağını ve olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini vurguladı.

Bu çağrı, ödeme kayıtlarının düzenli tutulmasını ve tüketici haklarının korunmasını amaçlıyor.