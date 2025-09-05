DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Bakan Tekin: Ödemeler özel okullarda bankacılık işlemleriyle yapılsın

Bakan Tekin, özel okullardan hizmet alanların ödemelerini bankacılık işlemleriyle yaparak takip ve mağduriyet riskini önlemeyi önerdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:04
Bakan Tekin: Ödemeler özel okullarda bankacılık işlemleriyle yapılsın

Bakan Tekin: Ödemeler özel okullarda bankacılık işlemleriyle yapılsın

Tekin'den ödeme uyarısı

Bakan Tekin, özel eğitim hizmeti alan velilere ödeme yöntemi konusunda uyarıda bulundu.

Tekin şöyle dedi: "Özel okullardan hizmet satın alanlar, bedellerini bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim"

Tekin, bankacılık işlemleri aracılığıyla yapılan ödemelerin takibini kolaylaştıracağını ve olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini vurguladı.

Bu çağrı, ödeme kayıtlarının düzenli tutulmasını ve tüketici haklarının korunmasını amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
3
Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
4
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
5
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
7
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı