Bakan Tekin, Öğrenci ve Velilerle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy'de öğrenciler, öğretmenler ve velilerle iftar yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:17
Bakan Tekin, Öğrenci ve Velilerle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İftarda Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

İftar Programı Detayları

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Tekin, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yemekhanede iftar yaptı. İftar sırasında eğitim konularında görüş alışverişinde bulunarak katılımcıların düşüncelerini dinledi.

Katılımcıların Memnuniyeti

Öğrenci, öğretmen ve velilerin ziyaretten duydukları memnuniyet gözlemlenirken, Bakan Tekin de öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Bu tür etkinliklerle Bakan Tekin, eğitimin her kademesinde bireylerin bir araya gelmesini destekleyerek, eğitimdeki ortak değerlere vurgu yapmayı sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada öğrenci, öğretmen ve velilerle iftarda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada öğrenci, öğretmen ve velilerle iftarda bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
2
Hamas, Filistin'e Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı Yaptı
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyesi Halil el-Hayye ile Görüştü
4
Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi
6
Yozgat'ta Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapandı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!