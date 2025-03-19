Bakan Tekin, Öğrenci ve Velilerle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, İftarda Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

İftar Programı Detayları

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Tekin, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yemekhanede iftar yaptı. İftar sırasında eğitim konularında görüş alışverişinde bulunarak katılımcıların düşüncelerini dinledi.

Katılımcıların Memnuniyeti

Öğrenci, öğretmen ve velilerin ziyaretten duydukları memnuniyet gözlemlenirken, Bakan Tekin de öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Bu tür etkinliklerle Bakan Tekin, eğitimin her kademesinde bireylerin bir araya gelmesini destekleyerek, eğitimdeki ortak değerlere vurgu yapmayı sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada öğrenci, öğretmen ve velilerle iftarda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, burada öğrenci, öğretmen ve velilerle iftarda bir araya geldi.