Bakan Tekin Şam'da Terko ve Halebi ile Eğitim İşbirliğini Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam ziyaretinde Suriyeli mevkidaşlarıyla eğitim işbirliğini görüştü; Türkiye'nin Suriye eğitimine verdiği önem ve sürdürülebilir yaklaşım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:54
Bakan Tekin Şam'da Terko ve Halebi ile Eğitim İşbirliğini Görüştü

Bakan Tekin Şam'da Suriyeli Mevkidaşlarıyla Eğitim İşbirliğini Görüştü

Türkiye'nin Suriye'de eğitime verdiği önem ve sürdürülebilir yaklaşım öne çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Abdurrahman Terko ve Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında önce Suriye Milli Eğitim Bakanı Terko ile, ardından da Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı el-Halebi ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında eğitimin, ilişkilerin yeniden inşasında en önemli araç olduğu vurgulandı.

Tekin, Türkiye'nin Suriye'de eğitime verdiği önemi ifade ederek, "Suriye'nin güçlü, sağlıklı ve istikrarlı olması, hem sınır güvenliğimiz hem de bölgesel barış açısından büyük önem taşıyor. İki ülke ilişkilerinin yeniden inşasında eğitimi en önemli araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yaklaşımımız sürdürülebilir ve sistematik olacak." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye'de 900 bin, Suriye'nin kuzeyinde de yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuğun eğitim aldığını belirterek, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktardı. Tekin ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirtti ve "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ikili ilişkileri ve yapılan görüşmeleri adım adım izliyor. Suriye'de huzur ve istikrarın tesisi, sadece siyasi değil insani ve dini bir sorumluluktur. Bizler de bu sürece samimi adımlarla katkı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi ise Türkiye'nin Suriyeli mültecilere sunduğu desteğe teşekkür ederek, "Türkiye’nin bize takdim ettikleri, boynumuzda birer emanettir. Mültecilere kucak açmaları, Suriye özgürleşene kadar yaptıkları yardımlar, bizim için unutulmazdır." dedi.

Halebi, iki ülke ilişkilerinin yalnızca siyasi veya ekonomik boyutta olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ile aramızda yalnızca sevgi değil aynı zamanda ortak bir tarih, din ve komşuluk bağları da vardır. Yaptırımların kaldırılması ve yatırımların teşviki de bu işbirliğinin önemli adımlarıdır." şeklinde konuştu.

Halebi, ayrıca YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın ziyareti sırasında oluşturulan yol haritasına değinerek, "Türkçe dil eğitimi önce Halep'te, ardından Şam’da Edebiyat Fakültesi bünyesinde başlayacak. Önümüzdeki yıllarda Türk üniversitelerine ilginin daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halebi, Suriye genelinde bir milyon öğrencinin eğitim aldığı 50 üniversite bulunduğunu, bunların 39'unun özel statüde faaliyet gösterdiğini ve istatistik, yönetim ile idari bilimler alanlarında eğitim veren 3 yüksekokul olduğunu paylaştı.

Görüşmeler, iki ülke arasında eğitimin merkezde olduğu kapsamlı bir işbirliği ekseninde sürdürüleceği mesajını güçlendirdi.

