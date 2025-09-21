Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Anadolu İrfanı Müfredata Girdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 9. Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" içinde Anadolu'nun birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendirecek adımların yer aldığını söyledi. Tekin, Anadolu irfanının eğitime katkılarını merkeze alan milli ve yerli bir müfredat sistemi oluşturduklarını vurguladı.

Müfredatta Anadolu irfanı ve kültürel çeşitlilik

Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Anadolu'da geleneği, kültürü koruyan kalenderlerin, pirlerin, dedelerin ve manevi önderlerin varlığına dikkat çekti. Bu değerlerin varlığının birlik ve beraberliğin sürdürülmesinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, müfredatta yapılan revizyonlarla çocukların ve gençlerin bu kültüre, birlik ve beraberlik şuuruna sahip olarak yetişmesini sağlamayı birinci görevleri olarak açıkladı. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalif siyasi partilerin bilmeden, okumadan, zerre bilgi sahibi olmadan eleştirdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' var ya, o modelin içerisinde Anadolu'da birliği, beraberliği ve kardeşliği tesis etmek için ne yapmamız gerektiğini, bugün burada bulunan dedelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber Anadolu irfanının eğitime etkilerini içerisine alan milli ve yerli bir müfredat sistemi oluşturduk."

Yaklaşık iki yıldır, aralarında etkinlikte bulunan dedelerin de olduğu paydaşlarla Alevi-Bektaşi kültürünün müfredata nasıl yansıyacağına dair çalıştaylar ve programlar düzenlediklerini belirtti.

Birlik, kardeşlik ve Cumhurbaşkanı'nın talimatı

Tekin, bakanlığın diğer asli görevinin ülkede birlikte yaşama azmini ve kararlılığını egemen kılmak olduğunu belirterek, katkı sağlamak isteyen herkesten; sivil toplumdan, vakıflardan ve derneklerden alınacak desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Tekin, Cumhurbaşkanı'nın talimatına atıfla "bu coğrafyada yaşayan insanların inanç özgürlüğünün, kendilerinin inanç açısından tanımlanmasının... siyaset konusu olmaksızın, ayırt etmeksizin herkesin inancını, etnik kimliğini tanımlayacağı özgür ve demokratik bir Türkiye inşa etmeye çalışacağız" mesajını aktardı. Tekin, Alevilik ve Bektaşiliğin taşıdığı zenginliğe dikkat çekerek, kardeşliğin korunması çağrısında bulundu.

Program akışı ve katılımcılar

Tekin, program kapsamında Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Türbesi'ni ziyaret edip dua etti ve yetkililerden türbe hakkında bilgi aldı. Etkinlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Hasan Ali Uzun ve Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan birer konuşma yaptı.

Programda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Etkinlik sonunda Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Halil İbrahim Kızılarslan tarafından Bakan Tekin'e hediye takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (fotoğrafta), Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Külliyesinin bahçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği'nde konuşma yaptı.