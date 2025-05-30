Bakan Tekin, Van'da Maarif Orkestrası Gösterisini İzledi

Van'da Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Gösterimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğunun düzenlediği gösteriyi izledi. Tekin, öğretmenlerin yazdığı hikaye, öykü ve roman eserlerinin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından değerlendirileceğini ve bu eserlerin öğrencilere dağıtılacağı bilgisini verdi.

Karşılama Töreni

Bakan Tekin, Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Ardından Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne geçerek gösteriyi izledi.

Orkestra Projesine Teşekkür

Bakan Tekin, programı düzenleyen öğretmenlere teşekkür ederken, Maarif Orkestrası projesinin bakanlığı döneminde başlatıldığını ve Türkiye'nin her ilinde benzer orkestraların kurulmasını istediklerini ifade etti. Tekin, "Bunu burada izlemek ve kurulduğunu görmek beni çok mutlu etti." dedi.

Müzik Eğitimi Projeleri

Tekin, öğrencilere yönelik müzik eğitimi projeleri hakkında da bilgi verdi. 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük bir çocuk korosu kurduklarını belirten Tekin, AKM'de de bir konser vereceklerini aktardı.

Öğretmenlerin Rolü

Bakan, güzel sanatlar ve sporun eğitimdeki yerinin önemi üzerinde durarak, ilkokul döneminde bu tür eğitime başlanması gerektiğini vurguladı. Bu yıl Ankara'da müzik okulları açıldığını ve 5 katı kadar başvuru yapıldığını belirtti.

Telif Hakları ve Yarışma Duyurusu

Kültür yayınlarında yaşanan telif sorunlarına dikkat çeken Tekin, öğretmenlerin eserlerinin değerlendirileceği bir yarışma düzenleyeceklerini duyurdu. Bu eserlerin öğrencilere ders kitapları gibi dağıtılacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'daki Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'daki Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izledi.