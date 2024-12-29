Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan, 10. Genç Türkiye Forumu'nda Gençlerle Buluştu

Genç Türkiye Forumu'nda Eğitim Politikaları Tartışıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"na katıldı. Forum, İstanbul Erkek Lisesi'nde "Gençlerin Eğitim Politikaları Algısı" başlığı altında gerçekleştirildi.

Forumda Gençlerin Görüşleri Önemseniyor

18-30 yaş aralığındaki gençlerin ilgi gösterdiği forumda, eğitim politikalarına dair algılar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Çalıştay, "Sorun tespiti", "Analiz" ve "Çözüm Önerileri" olmak üzere üç ana oturumdan oluştu ve katılımcılara eşit söz hakkı tanındı.

Bakan Tekin'den Önemli Açıklamalar

Foruma damgasını vuran Milli Eğitim Bakanı Tekin, forum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür etti. Eğitimin güncel meseleleri hakkında yeterli derinlikte araştırma yapanların sayısının az olduğuna değinen Tekin, "Ezbere bilgiler üzerinden analizler yapılıyor. Bilimsel araştırmalar ışığında eğitim sistemimizi sorgulamak gerek" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan'ın Vurguladığı Noktalar

Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nun hedeflerinden birinin gençlerin eğitim ile ilgili meselelerde daha sağlam kanaatler geliştirmesi olduğunu ifade etti. Gençlerin, anket sonuçları üzerinden konuştuklarını belirten Erdoğan, "Eğitim uzmanları eşliğinde tartışmalar yapıldı. Her masa bir sorusunu Sayın Bakanımıza sunarak forumdaki süreci tamamladı" dedi.

Sonuçların Eğitime Katkısı Bekleniyor

Erdoğan, Türkiye Gençlik STKları Platformunun Genç Türkiye Forumu sayesinde elde edilen sonuçların, eğitim alanındaki tartışmalara olumlu katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda), Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) İstanbul Erkek Lisesinde düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağda), Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) İstanbul Erkek Lisesinde düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"na konuk oldu.