Bakan Tunç: 'Marmara Cezaevi İddiaları Gerçek Dışı'

Bakan Tunç, Kötü Muamele İddialarını Yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kötü muamele iddialarını categorik olarak yalanladı. Tunç, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve vicdan ile izandan yoksun iftiralar olarak tanımladığını ifade etti.

Devlet ve Adalet Sistemine Yönelik İddialar

Samimi bir açıklama yapan Tunç, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yayılan asılsız iddiaların, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı amaçladığını vurguladı. “Bu mesnetsiz iddiaların, karanlık bir propagandanın parçası olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İnsana Yakışır Muamele

Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin insan onuruna yakışır muamele gördüğünü, bu uygulamaların hukuk devleti ilkelerine ve uluslararası standartlara dayalı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar esnasında tutuklanan bazı kişilere yönelik, aile görüşmeleri, sağlık, hijyen ve barınma gibi temel hakların engellendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yasal Güvenceler ve İnsan Onuru

Bu hakların yasal güvence altında olduğunu ve titizlikle uygulandığını söyleyen Tunç, “Aksi bir durum asla söz konusu değildir” diyerek kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını yineledi. Tunç, Türk ceza infaz sisteminin şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapı olduğunu vurguladı.

Son olarak, Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tunç, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarına devam edeceklerinin sözünü verdi.