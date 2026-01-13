Bakan Tunç: Rojin Kabaiş soruşturması titizlikle sürüyor

Bakanlıkta aileyle görüşme — Süreç hassasiyetle yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını ve yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini belirtti.

"Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor", diyerek Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Tunç, açıklamasında uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını, sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Ailenin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi.

