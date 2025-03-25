Bakan Tunç'tan Şiddetle İfade Özgürlüğü Mesajı: 'Şiddet Araç Olamaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Fidan Dikim Töreninde Konuştu

Bakan Tunç, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Şiddet hiçbir zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının bir aracı olamaz, olmamalıdır," dedi.

Mehmet Selim Kiraz'ın Anısına Fidan Dikimi

Mehmet Selim Kiraz'ın 10 yıl önce teröristler tarafından şehit edildiğini hatırlatan Bakan Tunç, Kiraz'ın mirasının ardında yargı mensuplarının adalet mücadelesine olan bağlılığının devam edeceğini ifade etti. Bugün 2 bin 25 fidan toprakla buluşurken, bugüne kadar ülke genelinde 620'den fazla Adalet Ormanı oluşturulduğunu vurguladı.

Şiddetin Her Türlüsüne Karşı Mücadele

Şiddet, terör ve vandallığa karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirten Tunç, Türkiye’nin terör bağından kurtulma sürecinde olduklarını dile getirdi. "Toplumun huzurunu tehdit eden gelişmelere karşı görevlerimizi aksatmadan yerine getirmekle mükellefiz," diyen Tunç, temel insan haklarının sonuna kadar kullanılmasından yana olduklarını ifade etti.

İfade Özgürlüğü ve Şiddet Arasındaki Denge

Bakan Tunç, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Ancak bu hakkın şiddet ve hoşgörüsüzlük için bir araç olmaması gerektiğinin altını çizdi. "Demokrasi, bireylerin seslerini duyurabildiği bir zeminle hayat bulur," diye ekledi.

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Tunç, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayarak, şiddet içeren eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. "Hiçbir makam, merciden emir ve talimat alamaz," diyerek yargının yalnızca dosyaya ve delillere göre karar verdiğini yineledi.

Provokasyon Uyarısı

Bakan, son günlerde bağımsız Türk yargısına yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Meydanlarda kışkırtıcı bir dil kullanmak ve markaları hedef göstermek son derece tehlikeli bir yaklaşım," ifadesini kullandı. Bu şekilde yargının bağımsızlığını sorgulamak, sadece toplumu kutuplaştıracak bir strateji olarak değerlendirildi.

Adaletin Teminatı: Yargı

Hukuk devletinde suç işlendiği iddia edildiğinde, yargı makamlarının gerekeni yapacağının altını çizen Tunç, adaletin sağlanması için herkesin hesap vereceğini ifade etti.

Fidan dikim töreni, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bakan Tunç, şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile birlikte fidan dikti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.