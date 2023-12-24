Bakan Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan partilere sert tepki

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen ve 12 askerin şehit olduğu hain terör saldırısına yönelik TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye CHP ve DEM Parti'nin imza atmaması, siyasi tartışmaları alevlendirdi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bildiriyi imzalamasına rağmen CHP ve DEM Parti'nin bu ortak duruşa imza atmaması, sert eleştirilere maruz kaldı.

Bakan Tunç, paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullanarak sert eleştirilerde bulundu. Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şehitlerin hatırasını yaşatacaklarını belirtti.

İktidar partisi milletvekilleri de sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi. Özellikle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM’de grubu bulunan 4 Parti PKK’yı lanetleyen bildiri yayınladı. Atatürk’ün kurduğu CHP bu bildiriyi imzalamadı! Teröre karşı bildiriye imza atmamak CHP-DEM ittifakının gayri resmi ilanıdır! Özgür Özel bu gece yeni CHP’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı yaptı. Çok Acı!" ifadeleriyle sert tepkisini dile getirdi.