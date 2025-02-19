Bakan Uraloğlu: 4 Büyük Spor Kulübü Stadyumlarına 5G Teknolojisi Kurulacak

Bakan Uraloğlu'ndan 5G Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor stadyumlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirten Uraloğlu, bu gelişmenin vatandaşların deneyimine sunulacağını açıkladı.

İlk Test Maçı RAMS Park Arena'da Olacak

5G teknolojisinin ilk testinin, RAMS Park Arena'da gerçekleşeceği belirtildi. Bu test, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı Avrupa Kupası maçında uygulanacak. Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 5G çalışmalarının Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde sürdürüldüğünü aktardı.

5G Test Süreçlerinin Yaygınlaşması

Uraloğlu, operatörlerin resmi taleplerinin olduğunu vurgularken, “4 stadyumda 5G teknolojisi kurulacak ve önerilen hizmet şartları belirlendikten sonra altyapı tesisatına geçilecek” dedi. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya’da 34 noktada devam eden 5G test ve deneme süreçlerinin sonucunun da 2026 yılında ülke genelinde hizmete alınması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı’nda da 5G uyumlu cihazlarla vatandaşların bu deneyime katılabildiğini sözlerine ekledi.