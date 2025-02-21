Bakan Uraloğlu: 6 İlde Ağır Taşıtlara Yasak Getirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olacağını duyurdu. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. MGM'nin uyarısına göre, Bolu ve Karabük'ün batısı ile İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının, pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Uraloğlu, bazı tedbirlerin alındığını belirterek, "Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç olmak üzere, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 itibarıyla 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları'nda seyirlerine izin verilmeyecek." dedi.

Bakan, kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tüm kritik noktalarda hazır olacağını vurguladığı açıklamalarında, "Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları, aralıksız sürdürülecek." ifadesini kullandı.