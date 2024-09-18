Bakan Uraloğlu, Alçak Yörünge Uyduları Üzerine İfadelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu'dan Alçak Yörünge Uyduları Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, alçak yörünge uyduları konusunun önemi üzerine yaptığı değerlendirmede, "Kesinlikle buraya girmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Baykar ile İş Birliği

Bakan Uraloğlu, Baykar'ın alçak yörünge uyduları ile ilgili yürüttüğü çalışmalara destek verdiklerini belirtti. Bu tür projelerin, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

GPS ile Konumlama Hizmetleri

Uraloğlu, "GPS ile konumlama sisteminde milli olarak uçağımıza hizmet verebiliriz" diyerek, bu teknolojinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ilerlemek için attığı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.