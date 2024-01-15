Bakan Uraloğlu duyurdu: KKTC'ye Gemi Trafiği Hizmetleri Sistemi kurulacak

Türkiye, Doğu Akdeniz'de deniz trafiğini izlemek ve Mavi Vatan'da haklarını korumak için KKTC'ye Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS) kuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Bakanlık yatırım programına alındığını ve 2 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

GEMİ TRAFİK SİSTEMİ İLE TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ROLÜ GÜÇLENECEK

Yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi" (GTHS) sayesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rolünün güçleneceğini ve bölgede seyreden gemilerin izlenip entegre bir görüntüye dönüştürüleceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, GTHS'nin Mavi Vatan'da Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunmak ve deniz ulaşımını takip etmek için kurulacağını söyledi. "KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz GTHS' işi Bakanlığımız yatırım programına dahil edildi ve Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek." dedi.





GTH SAYESİNDE METEOROLOJİK VERİLER GEMİLERLE PAYLAŞILABİLECEK

Uraloğlu, GTHM'lerin GTH bölgelerindeki merkezlerde bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Merkezlerden gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirilecek."

PROJENİN 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

KKTC GTHS, 1 GTHM (Gazi Magosa) ve 3 trafik gözetleme istasyonu (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) ile kurulacak. HAVELSAN ile sözleşme yapılacak.

GTHS Merkezi için ihale aşaması bitmek üzere. Proje 2 yıl içinde bitirilecek.