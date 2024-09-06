Bakan Uraloğlu Manisa'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Manisa Programı Kapsamında İncelemede Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa'daki programı çerçevesinde Sabuncubeli Tüneli ve Gediz Köprülü Kavşağı inşaatlarını yerinde inceledi.

Sabuncubeli Tüneli'nde Önemli Açıklamalar

Bakan Uraloğlu, İzmir-Manisa kara yolu üzerindeki Sabuncubeli Tünelini ziyaret ederek, 11 Haziran 2018'de trafiğe açılan tünelin kamu için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Tünelin uzunluğunun 4,065 metre olduğunu ve bugüne kadar 91 milyon 416 bin aracın geçtiğini belirtti. Bu durumun ekonomiye 2 milyar 850 milyon lira tasarruf sağladığını vurguladı.

Gediz Köprülü Kavşağı Projesi

Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ettikten sonra, Gediz Köprülü Kavşağı inşaat alanında incelemelerde bulunan Uraloğlu, kavşağın birçok açıdan zorlu bir konumda olacağını ve Akhisar, Turgutlu, Manisa, İzmir ve Menemen yollarına bağlantı sağlayacağını belirtti. Kavşak projesinin içerisinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın da yer alacağını ifade etti.

Uraloğlu, bu projeyle birlikte günlük yaklaşık 31 bin aracın geçiş yapacağından bahsederek, özellikle hafta sonları ve yaz aylarında bu sayının 50 bine ulaşabileceğini ifade etti. Kavşak tamamlandığında yıllık 220 milyon lira tasarruf sağlanacağını umduklarını aktardı.

Projenin Hızla İlerlemesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Sahada çalışan ekibin zemin iyileştirme ve drenaj sistemleri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Bakan, projenin kısa sürede tamamlanması için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Yunusemre Belediyesinde Nikah Töreni

Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından Yunusemre Belediyesi'nde işten çıkarılan Berkay Gök ve Betül Yakşe çiftinin nikah törenine katılarak, şahitlik yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Manisa programı kapsamında yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu'nu, alana gelişinde il protokolü karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa-İzmir Devlet Yolu ve Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.