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Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: “Bayram için önlemlerimizi aldık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda yollarda olacak yoğunlukla ilgili olarak tüm önemlerin alındığını açıkladı. Yaklaşık 30-35 milyon kişinin yollarda olacağını duyuran Bakan, kara, hava ve demiryollarında gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 14:44
Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: “Bayram için önlemlerimizi aldık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı için verilen 9 günlük tatil için yollardaki hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Özellikle karada yoğun bir araç trafiğinin oluşacağı tahmin ediliyor. Yaşanacak yoğunluğa dikkat çeken Uraloğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakan, bayram tatilinin 9 gün olması sebebi ile trafikte yüzde 70’lere varan bir yoğunluk olabileceğinin ve 35 milyon kadar vatandaşın yollarda olmasının beklendiğinin de altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında gerekli önlemlerin aldığını belirtti. Bakan, bayram tatili boyunca, 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği, 15 tünel işletme şefliği ve 16 yap-işlet-devret bakım işletme şefliği tarafından kesintisiz bir şekilde hizmet verileceğini söyledi. Ayrıca karayollarına bağlı olan tüm birimler de 7/24 şekilde hizmet verecek.

Yüksek Hızlı Tren için kapasite artırılacak

Bakan Uraloğlu, 5 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında kapasite artışı yapacaklarını açıkladı. Toplamda 18 bin 84 adet koltuk artışı yapılacağını ifade eden Bakan, günlük sefer sayılarının da bazı bölgelerde ikiye katlanacağını ekledi. Bazı bölgelerde ise trenlere vagon ekleneceği belirtildi.

Otobüslerde denetim başlatıldı

Bayram tatili nedeniyle otobüslerde de yoğunluk görülüyor. Bakan Uraloğlu, biletlerde fahiş fiyatın önüne geçebilmek için denetimlerin artırıldığına dikkat çekti. Diğer yandan bilet bulamama gibi bir sorun yaşanmaması adına da gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan, ek seferler konusunda firmalardan talepte bulunduklarını belirtti.

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