Bakan Uraloğlu'ndan Edirne'de Hızlı Tren ve Yeni Bağlantı Yolu Müjdesi

Edirne'de Ulaşım Altyapısında Büyük Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Edirne'de düzenlenen bağlantı yolu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin en uzun ilk etabı olan Kapıkule-Çerkezköy etabında %95 fiziki ilerleme sağlandığını belirtti. 2025 yılında bu etabın hizmete açılmasının planlandığını vurguladı.

2025'e Güçlü Giriş

Bakan Uraloğlu, Zaman içerisinde açılan projeler ile 2025 yılına güçlü bir giriş yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, Ocak ayında 6'sı kara yollarında olmak üzere 7 projenin açılışını yaptık dedi.

Yatırımların Kapsamı

Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarının, ulaşım ve altyapıda önemli başarılar elde ettiğini aktardı. Son 23 yılda bölünmüş yol ağının 6.101 kilometre ile başladığını, şimdi ise 29.730 kilometreye ulaştığını belirtti.

Edirne’ye Özel Yatırımlar

Edirne'de de önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, yaklaşık 50 milyar lira yatırım ile Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısının güçlendirildiğini kaydetti. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttiklerini dile getirdi.

Pazarkule Bağlantı Yolu Açılışı

Bakan Uraloğlu, sıfırdan inşa edilen Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu'nun Türkiye'nin uluslararası erişimini artıracağını açıkladı. Yolun 7.6 kilometre uzunluğunda ve yüksek standartta inşa edildiğini belirtti. Bu sayede, yıllık toplam 49.5 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

Hızlı Tren Projesinin Önemi

Edirne'nin demir yolu hattının modernize edildiğini vurgulayan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi ile Edirne’yi İpek Demiryolu güzergahında önemli bir merkez haline getireceklerini belirtti. Proje kapsamında Kapıkule'ye yeni bir istasyon inşa edileceğini ifade etti.

Bölgenin Geleceği

Proje tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu taşımacılığı süresinin 4 saatten 1.5 saate, yük taşımacılığı süresinin ise 8.5 saatten 3.5 saate düşeceğini sözlerine ekledi. Bu gelişmeler, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Uraloğlu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmaların ardından, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer yetkililerle birlikte bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Son olarak, Bakan Uraloğlu, yeni yol üzerinde Togg marka aracın direksiyonuna geçerek çalışan işçiler ile anı fotoğrafı çektirdi.

Edirne'de, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu, törenin ardından direksiyonuna geçtiği Togg'la yeni yolda sürüş yaptı.

Edirne'de, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu, törenin ardından direksiyonuna geçtiği Togg'la yeni yolda sürüş yaptı.