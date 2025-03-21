Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'da 4,5 kilometrelik metro hattı uzatılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:17
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul'daki Yeni Metro Hattı Müjdesi

Bakan Uraloğlu'ndan Metro Hattı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının uzatılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Valiliği'nin talebi doğrultusunda hattın Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılacağını söyledi.

İnşaat Sürecindeki Projeler

Uraloğlu, Malatya'daki İkizce deprem konutları bağlantı yollarında da yürütülen çalışmaları inceledi. Burada, 44,3 kilometrelik yol inşaatının devam ettiğini, bu kapsamda toplamda 29,5 kilometrelik bölümün tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı.

Yeni Metro Hattı Projesi

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki mevcut metro ağının şu anda 160 kilometre olduğunu ve inşaatı süren iki projenin olduğunu ifade etti: “Bir tanesi Arnavutköy ile Halkalı arasındaki 17,5 kilometrelik hat, diğeriyse Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı’ndaki 4,5 kilometrelik hattır.”

Uraloğlu, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden devralınmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirtti.

Halkın İhtiyaçlarına Odaklanıyoruz

Bakan, “Bu hattın uzatılmasına yönelik talepler Ümraniye Belediyemizden ve İstanbul Valiliğimizden geldi. Projemiz, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız yetki ile Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir” dedi. Ayrıca, İstanbul için hizmet etmeye devam ettiklerini ve doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da İkizce...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da İkizce Deprem Konutları alanında incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da İkizce...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da İkizce Deprem Konutları alanında incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu, burada konuşma yaptı.

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