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Bakan Uraloğlu'ndan Suriye'ye Ulaşım Altyapısı Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de demir yolu ve kara yolu altyapısını güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 21:51
Bakan Uraloğlu'ndan Suriye'ye Ulaşım Altyapısı Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Şam'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin kara yolu altyapısına güçlendirme yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ama birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Uraloğlu, ilk olarak İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığında Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi ve ikili görüşmeler yaptı.

Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda İşbirliği Temasları

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İki bakan, Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu'na yöneldi ve burada yaptıkları incelemenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek ziyarete dair açıklamalarda bulundular.

Uraloğlu, Suriye'de ulaşım ağı noktasında önemli görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Önemli bir mekandayız. Şam'da Hicaz demir yollarının ana istasyonundayız. İşbirliği yapabiliriz noktasında görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Heyetler arası iletişim ve ulaştırmada yapılacak işbirliklerini değerlendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Kara yolu taşımacılığının daha aktif hale getirilmesi ve geçmişteki sorunların önüne geçilmesi konusunda fikir birliğine vardık." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, "Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek Türkiye ile Şam'ı ve Avrupa ile bağlantı sağlama konularında görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

İleri Dönemde İşbirliği Vurgusu

Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir'i Türkiye'ye davet ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için sık görüşmeler yapacaklarını dile getirdi. Ayrıca, Suriye ile Türkiye arasındaki mevcut sınır kapılarının aktif edilmesi ve ortak bir sınır kapısının hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalarına değindi.

Bakan Bedir, her iki ülkenin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Hicaz Demir Yolu'nda, bu tarihi mekanda hoş geldiniz. İki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda sıçrama yapacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Hicaz Demir Yolu İstasyonundaki ziyaretin ardından Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürlüğüne geçti.

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve...

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve...

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi.

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