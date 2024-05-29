Bakan Uraloğlu'ndan Zengezur Koridoru açıklaması: Pekin'den Londra'ya nakliye süresi 25 güne düşecek!

Bakan Uraloğlu: Pekin'den Londra'ya Nakliye Süresi 25 Güne Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen "Zengezur Koridorunun Önemi" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.



Son 22 yılda yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye genelindeki demir yolu ağının 14 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının limanlarla ve uluslararası koridorlarla entegre edileceğini vurguladı.

Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi

Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasına daha kolay ulaşımı sağlayacağını ve Azerbaycan'ın bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Türkiye tarafında ise çalışmaların bu yıl başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, bu koridorun ticaret açısından büyük önem taşıdığını ve Pekin'den Londra'ya nakliye süresini 25 güne düşüreceğini ifade etti.

Alternatif Güzergahlar ve Uluslararası Ticaret

Yaşanan olayların, koridorların alternatif güzergahlarla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyleyen Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin bu anlamda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu proje, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak ve nakliye süresini ciddi ölçüde kısaltacak.

Ermenistan ve Zengezur Koridoru

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Zengezur Koridoru'nun Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değindi. Yıldırım, Ermenistan'ın tutumu nedeniyle Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda belirsizlikler olduğunu belirtti. Ancak, Ermenistan'ın gerekli adımları atmaması durumunda İran üzerinden alternatif bağlantıların değerlendirileceğini ifade etti.

Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın son dönemdeki Türkiye'ye yönelik olumlu söylemlerinin umut verici olduğunu belirterek, Zengezur Koridoru'nun açılmasının Kafkaslar'da barış ve işbirliği için önemli bir adım olacağını vurguladı.