Bakan Uraloğlu Tunceli'yi Ziyaret Etti: Çam Dikimi ve Protokol Toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli Valiliğini ziyaret ederek çam dikti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Şefik Aygöl ile çalışmaları görüştü.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:40
Bakan Uraloğlu Tunceli Valiliğini Ziyaret Etti

Vali ve protokol tarafından karşılandı, çam dikimi ve çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı programları dolayısıyla Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu.

Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ve il protokolü tarafından Valilik binası girişinde karşılandı. Ziyarette kurum müdürleriyle tanıştı.

Valilik bahçesine bir çam ağacı diken Uraloğlu, ağaca can suyu verdi ve çevreye verilen önemi sembolize eden bir adım attı.

Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu'na, Şefik Aygöl tarafından yöreye özgü bal hediye edildi.

Ziyaretin devamında Uraloğlu, Aygöl ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Tunceli Valiliğine ziyarette bulundu. Uraloğlu'na, Vali ve Belediye Başkan Vekili Aygöl (sağda) tarafından yöreye özgü bal hediye edildi.

