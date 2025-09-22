Bakan Uraloğlu ve Bak, Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda inceleme yaptı

Çalışmalar yerinde izlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunda sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen bakanlar, önceki gün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yoluna giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlar, bölgedeki ekiplerle sohbet ederek onlara kolaylıklar diledi ve çalışmaları yakından takip etti.

Eşlik eden yetkililer ve görüntüleme

İncelemelere; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Öte yandan, çalışmaların sürdürüldüğü güzergah dron ile havadan görüntülendi.

