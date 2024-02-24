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Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Çalışma Saatlerinde Yeni Dönem

Çalışma saatlerinin azalacağına dair çıkan haberler son haftalarda çok konuşuldu. Bu haberlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bu haberlerin kaynağı olmadığını vurguladı. Işıkhan, “Bizden resmi bir açıklama gelmeden, kamuoyunda paylaşılan haberlere güvenmeyin.” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:42
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Çalışma Saatlerinde Yeni Dönem

Bakan Işıkhan: "Mesai Saatleriyle İlgili Açıklama Yapılmadı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, 'Mesai saatlerinin düşeceği' yönünde çıkan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Bakan Işıkhan: "İstişare Kültürüne Önem Veriyoruz"

Işıkhan, çalışma hayatıyla ilgili olarak sürekli tartışmaların yapıldığını ve farklı yorumların dile getirildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın İş Kanunu'nun yeniden ele alınması gerektiğine yönelik bir açıklaması oldu. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık ve süreç devam ediyor. Her zaman işçi ve işverenin haklarını korumayı önceliyoruz ve Türkiye'ye yakışan bir iş kanunu oluşturmak için elimizden geleni yapacağız."

İş Hayatının Tüm Paydaşlarıyla Ortak Görüşlerle Belirlenecek

Bakan Işıkhan, yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarıyla ortak görüşler doğrultusunda belirleneceğini belirterek, kamuoyunda yer alan haberlerin doğruluğunun ancak resmi açıklamalarla teyit edilebileceğini vurguladı.

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