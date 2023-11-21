Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak!
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına dair son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak zammı için yapılan hazırlıklarla ilgili önemli bilgiler verdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği zammın oranına dair ise Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaparak asgari ücretin enflasyonla uyumlu bir şekilde belirleneceğine vurgu yaptı. Bu açıklama, işçi kesiminde beklentileri düşürürken , zammın detayları merakla beklenmeye devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilere 2024'te geçerli olacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete dair, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.