Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilere 2024'te geçerli olacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete dair, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.





Aralık ayı içinde başlayacak olan asgari ücret görüşmelerine değinen Işıkhan, kararın 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtti. Temmuz ayındaki ekstra toplantının Sayın Cumhurbaşkanı'nın öngörüsüyle gerçekleştiğini ifade eden Bakan, gelecek yıl enflasyonda gerileme beklentisiyle ikinci bir toplantı yapmayacaklarını ve ikinci bir zam ihtiyacının olmayacağını düşündüklerini söyledi. Işıkhan, "Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" şeklinde konuştu