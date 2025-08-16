Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

İl protokolüyle bir araya geldiler

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Elazığ Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Cumhuriyetin yerel protokolü hazır bulundu.

Ziyaretler sırasında Bakan Yardımcıları, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ile Mahmut Rıdvan Nazırlı ile bir araya geldi.

Kurumsal ziyaretler ve saha incelemeleri

Bakan Yardımcıları, Elazığ Ticaret Borsasını ziyaret ederek, Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mehmet Sağlam, ayrıca Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ziyaret programının devamında Yurtbaşı Belde Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Nihat Doğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen temaslar, Elazığ'daki kurumsal işbirliği ve saha çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik sürdürülen ziyaretlerin bir parçası olarak kaydedildi.

