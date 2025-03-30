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Bakan Yardımcısı Aydın'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ahmet Aydın, Kahta'da bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:22
Bakan Yardımcısı Aydın'dan Bayram Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Yardımcısı Aydın, Bayramda Birlik Mesajı Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, bayramın önemine dikkat çekerek, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Acıyı paylaşarak azaltmalı, sevinci paylaşarak çoğaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Aydın, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Ülke olarak çok güzel bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan dünyanın birçok yerinde savaş altında yaşamaya çalışan insanlar var". Bunun üzerine, "Biz Müslümanlar uyanık olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız" diyerek toplumsal dayanışmanın önemini belirtti.

Aydın, konuşmasının ardından Kahta Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulundu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde güvenlik güçleriyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'daki Kahta Öğretmenevi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'daki Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'daki Kahta Öğretmenevi'nde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'daki Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

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