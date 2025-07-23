Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Gümüşhane'de Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gümüşhane'de yaptığı açıklamada, "İnşallah yakın zamanda biz Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi. Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Gazze'de yaşanan durumu yakından takip ettiklerini vurguladı ve Türkiye dışında İslam dünyasından pek ses çıkmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Zorlu Coğrafyası

Eminoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna değinerek, "Bulunmuş olduğumuz coğrafya ateş çemberi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı olabilir ama 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de Gençlik Kampı Müjdesi

Eminoğlu, Gümüşhane'de bir gençlik kampı kurma planlarından bahsetti. "Fındıklı, Rize ve Trabzon'da var. Niye Gümüşhane'de olmasın?" diyerek düşüncelerini aktardı ve fizibilite çalışması yapacaklarını belirtti.

Leader Erdoğan'ın Güçlü Vizyonu

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 25 yılda gerçekleştirilen devrimleri hatırlatarak, "Zorluklara karşı liderimizin arkasında dimdik durmalıyız" ifadesini kullandı. Türkiye'nin kazanımlarının kolay elde edilmediğine dikkat çekti.

Ayasofya'nın Dirilişi ve Özgürlük Mücadelesi

Son olarak, Eminoğlu, geçtiğimiz aylarda Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının ardından Şam'ın özgürlüğüne kavuşmasını örnek göstererek, "Yeter ki samimi olalım ve gayret edelim" dedi. Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de ziyaretlerde bulundu. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali Aydın Baruş (sağda) ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali Aydın Baruş (sağda) ile bir araya geldi.