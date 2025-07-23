DOLAR
40,45 -0,08%
EURO
47,46 0,19%
ALTIN
4.437,74 0,38%
BITCOIN
4.781.556,02 1,3%

Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Gümüşhane'de Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Gümüşhane'de Gazze ve Kudüs'ün özgürlüğü üzerine önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 18:34
Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Gümüşhane'de Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gümüşhane'de yaptığı açıklamada, "İnşallah yakın zamanda biz Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün özgürlüğüne kavuştuğuna hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi. Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde Gazze'de yaşanan durumu yakından takip ettiklerini vurguladı ve Türkiye dışında İslam dünyasından pek ses çıkmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Zorlu Coğrafyası

Eminoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna değinerek, "Bulunmuş olduğumuz coğrafya ateş çemberi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı olabilir ama 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de Gençlik Kampı Müjdesi

Eminoğlu, Gümüşhane'de bir gençlik kampı kurma planlarından bahsetti. "Fındıklı, Rize ve Trabzon'da var. Niye Gümüşhane'de olmasın?" diyerek düşüncelerini aktardı ve fizibilite çalışması yapacaklarını belirtti.

Leader Erdoğan'ın Güçlü Vizyonu

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de son 25 yılda gerçekleştirilen devrimleri hatırlatarak, "Zorluklara karşı liderimizin arkasında dimdik durmalıyız" ifadesini kullandı. Türkiye'nin kazanımlarının kolay elde edilmediğine dikkat çekti.

Ayasofya'nın Dirilişi ve Özgürlük Mücadelesi

Son olarak, Eminoğlu, geçtiğimiz aylarda Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının ardından Şam'ın özgürlüğüne kavuşmasını örnek göstererek, "Yeter ki samimi olalım ve gayret edelim" dedi. Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de ziyaretlerde bulundu. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali Aydın Baruş (sağda) ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (solda), Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Vali Aydın Baruş (sağda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Kızılayı, Süveyda'ya 30 Tır İnsani Yardım Gönderdi
2
Denizli'nin Çal İlçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otelciler Yangın Güvenliği Risklerini ve Önlemlerini Gündeme Taşıdı
4
Kamu Başdenetçisi Akarca, Artvin'de Ombudsman Programında Konuştu
5
TTK'dan 102. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Terör Tahliyeleri Açıklaması: 'Rakamlar Yanlış'
7
Bakan Yardımcısı Eminoğlu'ndan Gümüşhane'de Önemli Açıklamalar

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı