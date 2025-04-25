Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da Deprem İncelemeleri Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Hatay'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da önemli incelemelerde bulundu. Karaloğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Hükümet Konağı’nı ziyaret etti.

Deprem Sonrası İnşa Edilen TOKİ Konutları

Daha sonra, merkez Antakya ilçesinde Anayazı ve Alazi mahallelerinde, deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarını inceledi.

Karaloğlu, ayrıca Topboğazı ve Maraşboğazı mahallelerindeki kırsal afet konutlarını da gezerek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zaman zaman depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunarak koordinasyon toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Konut Proje Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Konuyla ilgili bilgiler veren Karaloğlu, "Allah’a hamdolsun bugün geldiğimiz nokta çok önemli. Hatay'dayız ve burada konutta toplam hak sahipliğimiz 135 bin, iş yerinde 15 bin 500 civarında, ayrıca 750 ahırdan hak sahipliğimiz var," ifadelerini kullandı.

"Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 3 koldan hem şehir merkezlerimizde hem de kırsalda hummalı çalışma yapmaktadır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüdünü yerine getirerek bütün hak sahibi vatandaşlarımızın kuraları çekilmiş, evleri belirlenmiş olarak yıl sonuna ulaşırız. Bütün gayretimiz bu doğrultudadır; o yüzden alandayız, arazideyiz," diye konuştu.

Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Karaloğlu, ziyaretinin son kısmında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı bir koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Bu toplantıya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt da katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Topboğazı ve Maraşboğazı mahallerindeki kırsal afet konutlarını da gezdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Karaloğlu, Topboğazı ve Maraşboğazı mahallerindeki kırsal afet konutlarını da gezdi.