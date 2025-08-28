Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Şırnak'ta 'Maziden Atiye Şırnak' Programında

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Şırnak'ta 'Maziden Atiye Şırnak' Programına Katıldı

Ziyaretler, konuşmalar ve öğrenci buluşması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen 'Maziden Atiye Şırnak' programına katıldı. Kentteki temasları çerçevesinde Yılmaz, Şırnak Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Birol Ekici ile makamında bir süre görüştü.

Program, Uludere'nin Hilal beldesindeki Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada Cizre'deki Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese ve Cizre Kalesi gibi tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

'Bunlar bizim tarihimiz ve kültürümüz. Kültürler farklı olabilir ama bizim medeniyetimiz bir medeniyet o da İslam medeniyeti. Anadolu'da, Doğu'da farklı bir kültür olabilir ama netice itibarıyla biz İslam medeniyetinin mensubuyuz.'

Yılmaz, programın amacını öğrencilere yönelik kaynaşma ve tanışma fırsatı sağlamak olarak özetledi ve katılımcılara seslenerek devamında şunları kaydetti:

'Birbirinizi tek tek tanıyacaksınız. Bu kaynaşma sonucunda ileriki hayatınızda dostlarınız, bir çevreniz olacak. Onun için burası sizin için tarihi bir fırsat. Buradan ayrıldıktan sonra burası sizde bir hatıra olarak kalacak ve 'İyi ki Maziden Atiye Şırnak programına katılım sağlamışım.' diyeceksiniz.'

Programda ayrıca Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdemir bir sunum yaptı. Etkinliğe Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

