Bakan Yardımcısı Yelkenci, Çorum'da Öğretmen Akademileri Kapanış Programına Katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında, Çorum'daki 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri sona erdi. Tören, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, kapanış dersi sırasında yapılan konuşmada, projenin amacını öğretmenlerin kendi illerini tanımaları ve topluluklarıyla etkileşimde bulunmaları için bir fırsat sağlamak olarak belirtti. Yelkenci, öğretmen akademilerinin tamamen gönüllülük esasına dayanan bir program olduğunu vurgulayarak, "Öğretmen akademileri programını tasarlarken gönüllü olmasını merkeze koyduk. Amacımız öğretmenlerimizin kültürlenmelerine yardımcı olmak." dedi.

Yelkenci, Türkiye genelinde 50 şehirde uygulanan öğretmen akademilerinin İstanbul'da başlatıldığını, şu anda Çorum'da dört akademi bulunduğunu ifade etti. Bu akademiler arasında edebiyat, müzik, biyografi ve şehir-kültür akademileri yer alıyor. Ayrıca, önümüzdeki yıl programlara düşünce akademisinin de ekleneceğini ve her şehir için o şehre özel akademi kurma izninin verileceğini belirtti.

Öğretmen akademilerine katılanların farklı branşlardan olmalarının teşvik edildiğine dikkat çeken Yelkenci, "Müzik akademisine sadece müzik öğretmenleri değil, her branştan öğretmen katılabilir. Örneğin, edebiyat akademisine fizik öğretmeni katılmasını istiyoruz." dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise eğitim öğretimin hayat boyu devam ettiğine işaret ederek, öğretmen akademilerinin eğitimcilerin kendilerini güncellemeleri ve farklı konularda bilgi sahibi olmalarını sağladığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, 7 Kasım 2024'te başlayan program kapsamında 32 etkinlik düzenlendiğini ve yaklaşık 1500 öğretmenin katıldığını dile getirdi.

Etkinliğin ardından çeşitli branşlardan öğretmenler müzik dinletisi sunarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ile eğitimciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Çorum'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri sona erdi. Çorum Valisi Ali Çalgan (fotoğrafta), Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Çorum'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri sona erdi. Çorum Valisi Ali Çalgan (fotoğrafta), Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde konuşma yaptı.