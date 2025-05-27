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Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Tarih Konferansına Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir'de tarih konferansında Ahilik ve Hacı Bayram Veli'nin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:33
Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Tarih Konferansına Katıldı

Kırşehir'de Ahilik Konferansı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen "Tarihsel Perspektifte Devletin Sivil Kurucuları: Ahiler ve Hacı Bayram Veli" konferansına katıldı.

Vali ve Rektörle Görüşme

Konferansa katılmadan önce, Yelkenci, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti ve akabinde KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile bir araya geldi.

Kahramanların Rolü

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Yelkenci, Ahiler ve Hacı Bayram Veli'nin devletin inşası süreçlerinde kritik roller üstlendiğini ifade etti. Yelkenci, "O dönemin ekonomisini ayakta tutan 2 iktisadi faaliyetten bahsedebiliriz, tarım ve zanaat. Hacı Bayram Veli Hazretleri, köylerde tarımı desteklemiş, şehirde de esnafı destekleyerek herkesi kendi yeteneğine göre alanlara yöneltmiştir" dedi.

Ahiliğin Önemi ve Etkisi

Yelkenci, konuşmasında ayrıca, "O, el emeğini önemsemiş, üretimi teşvik etmiş ve Ahilik teşkilatının üyeleri ile beraber çalışarak imece usulünü tarımda icat etmiştir. Sosyal yardımlaşma sandığını getirerek, sosyal ve iktisadi bir yapıyı icat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Valinin Açıklamaları

Vali Demiryürek ise Ahi Evran Veli ve Hacı Bayram Veli'nin Anadolu'daki büyük emeklerine vurgu yaptı ve, "Tarih boyunca Anadolu'da kurulan devletlerin yalnızca kılıçla değil, kalemle, gönülle, emekle ve ahlakla yükseldiğini" belirtti. Demiryürek, Kırşehir'in sadece bir şehir değil, Anadolu irfanının harman olduğu bir medeniyet merkezi olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitenin Ahilik Temalı Çalışmaları

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karahocagil, üniversitelerinin adını Ahi Evran'dan aldığını belirtip, Ahilik prensiplerini yaşatmaya ve uygulamaya çaba gösterdiklerini söyledi. Konuşmaların sonunda, Karahocagil, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye "Ahi Sancağı" hediye etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ)...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen "Tarihsel Perspektifte Devletin Sivil Kurucuları: Ahiler ve Hacı Bayram Veli" konferansına katıldı. Yelkenci, programda konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ)...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen "Tarihsel Perspektifte Devletin Sivil Kurucuları: Ahiler ve Hacı Bayram Veli" konferansına katıldı. Yelkenci, programda konuştu.

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