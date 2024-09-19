DOLAR
34,07 -0,01%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.820,88 -0,69%
BITCOIN
2.115.126,9 -3%

Bakan Yaşar Güler, John Bass ile Görüşme Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John Bass ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:53
Bakan Yaşar Güler, John Bass ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Yaşar Güler, John Bass'ı Kabul Etti

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu buluşmanın detayları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı. Güler'in, ABD'li yetkili ile gerçekleştirdiği görüşme, savunma iş birlikleri açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Özellikle savunma alanındaki işbirlikleri ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu önemli görüşme, her iki ülkenin de stratejik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Güvenlik Durumunu Görüştü
3
Nintendo, Palworld Geliştiricisi Pocketpair'a Patent Davası Açtı
4
Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasındaki Barış Görüşmeleri Askıya Alındı
5
Lübnan Hizbullahı'ndan Saldırı: 5 İsrailli Yaralı
6
Ankara'da 'Kafkas İslam Ordusu ve Enver Paşa' Anma Toplantısı Düzenlendi
7
Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi