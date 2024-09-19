Bakan Yaşar Güler, John Bass ile Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Yaşar Güler, John Bass'ı Kabul Etti

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu buluşmanın detayları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı. Güler'in, ABD'li yetkili ile gerçekleştirdiği görüşme, savunma iş birlikleri açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Özellikle savunma alanındaki işbirlikleri ve uluslararası meselelerin ele alındığı bu önemli görüşme, her iki ülkenin de stratejik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.