Bakan Yaşar Güler Vietnam'da: Hanoi'de Resmi Ziyaretler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam'da Ho Chi Minh Mozolesi ziyaretinden Phan Van Giang ve Luong Cuong ile görüşmelere kadar resmi temaslarda bulundu.

Resmi temasların özeti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davet üzerine gittiği Hanoi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre ziyaretler resmi program çerçevesinde gerçekleşti.

Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret eden Güler, burada çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang tarafından düzenlenen askeri törenle Vietnam Savunma Bakanlığı'nda karşılanan Güler, Bakanlıktaki Altın Defter'i imzaladı ve iki bakan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Güler, Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Güler, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edildi; görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang'ın resmi davetlisi olarak gittiği başkent Hanoi'de Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

