Bakan Yaşar Güler Vietnam'da: Hanoi'de Resmi Ziyaretler

Resmi temasların özeti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davet üzerine gittiği Hanoi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre ziyaretler resmi program çerçevesinde gerçekleşti.

Ho Chi Minh Mozolesi'ni ziyaret eden Güler, burada çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang tarafından düzenlenen askeri törenle Vietnam Savunma Bakanlığı'nda karşılanan Güler, Bakanlıktaki Altın Defter'i imzaladı ve iki bakan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Güler, Hanoi Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Güler, Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong tarafından kabul edildi; görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletildi.

