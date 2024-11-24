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Bakan Yerlikaya: 14-21 Kasım'da 2,9 Milyon Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14-21 Kasım tarihlerinde 2 milyon 942 bin 329 araç denetlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:42
Bakan Yerlikaya: 14-21 Kasım'da 2,9 Milyon Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Trafik Denetim Verilerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere dair önemli veriler paylaştı. 14-21 Kasım tarihleri arasında toplam 2 milyon 942 bin 329 aracın denetlendiğini ve 462 bin 324 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Denetim ve İşlem Sayıları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2024 yılında zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakla ilgili 368 bin 780 işlem yapıldığını belirtti. Bu süreçte, trafik ekip sayılarının ve denetimlerin artırıldığını vurgulayan Yerlikaya, denetimlerin artmasıyla birlikte kaza sayılarında da azalma gözlemlendiğini aktardı.

Hız İhlali ve Diğer İşlemler

Yerlikaya, son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485

Bu verilerle birlikte, toplamda 462 bin 324 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Vatandaşlara Güvenlik Mesajı

Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin paylaştığı görüntüler ile birlikte önemli bir hatırlatmada bulundu: "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." Bu mesaj, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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