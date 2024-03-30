Bakan Yerlikaya: “421 suç örgütü çökertildi”

İçişleri Bakan Yerlikaya, katılmış olduğu bir iftar programında söz aldı. Bakan, 4 Haziran ile 29 Mart akşamına kadar olan süreçte, toplamda 421 organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Yerlikaya, suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımız eşkıya istemiyor. Biz de ne yaptık? 421 organize suç örgütüne diz çöktürüldü. Bunlara diz çökmek yakışıyor, beğendiniz mi? Bunların kökünü kazıyacağız” ifadelerinde bulundu.

Murat Kurum’u unutmadı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan da bahsetmeyi unutmadı. Bakan Yerlikaya, “Biz 31 Mart akşamı bayram yapmak istiyoruz. İstanbul iyi ki Hamit Öncü’yü, iyi ki Murat Kurum’u seçmişiz diyecek” şeklinde konuştu. Murat Kurum’un seçilmesi halinde, şehirde 5 yıldır yaşananları vatandaşlara unutturacaklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mart’ın bayram olmasını dilediklerini belirtti.