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Bakan Yerlikaya'dan Adana'daki Helikopter Kazası Sonrası Geçmiş Olsun Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'daki helikopter kazasında sağ kurtulan personele geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:11
Bakan Yerlikaya'dan Adana'daki Helikopter Kazası Sonrası Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Geçmiş Olsun Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden helikopterin kırıma uğraması sonrası, sağ kalan personeli tebrik etti.

Olayın Detayları

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter, Gökdere Barajı'ndan su almakta iken kırıma uğradı. Neyse ki, helikopterde bulunan beş personel kazadan sağ kurtulmayı başardı.

Bakan Yerlikaya’nın Mesajı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan'da meydana gelen orman yangınına müdahale eden helikopterimiz ne yazık ki Gökdere Barajı'ndan su alırken kırıma uğradı. En büyük tesellimiz, helikopterde görevli olan beş personelin kazadan sağ olarak kurtulmasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personeline geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, Allah'ın korumasını diliyorum."

Teşekkürler

Bakan Yerlikaya, tüm yangınla mücadele eden ekiplere de teşekkür ederek, onların fedakarlıklarının önemini vurguladı.

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